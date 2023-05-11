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Квартиры с бассейном в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
14
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 195,000
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 350,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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