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Квартиры в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

Лутракион
14
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23 объекта найдено
Квартира 1 комната в Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 70,000
Квартира 2 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 205,000
Квартира 2 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 180,000
Квартира 3 спальни в kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 195,000
Квартира 1 спальня в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 110,000
Квартира 1 спальня в Pisia, Греция
Квартира 1 спальня
Pisia, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 100,000
Квартира 2 спальни в Pisia, Греция
Квартира 2 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 80,000
Квартира 5 спален в Pisia, Греция
Квартира 5 спален
Pisia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1/1
€ 450,000
Квартира 2 спальни в Pisia, Греция
Квартира 2 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 50,000
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 350,000
Квартира 3 спальни в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни
Pisia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 215,000
Квартира 1 комната в kallithea, Греция
Квартира 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 56,000
Квартира 1 спальня в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/1
€ 80,000
Квартира 1 спальня в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 118,000
Квартира 3 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 150,000
Квартира 3 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 185,000
Квартира 2 спальни в Агиос Хараламбос, Греция
Квартира 2 спальни
Агиос Хараламбос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 150,000
Квартира 2 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 85,000
Квартира 1 спальня в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 120,000
Квартира 2 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 2 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 480,000
Квартира 3 спальни в Лутракион, Греция
Квартира 3 спальни
Лутракион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 260,000
Квартира 1 спальня в Лутракион, Греция
Квартира 1 спальня
Лутракион, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 140,000
Квартира 1 комната в Лутракион, Греция
Квартира 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 232,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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