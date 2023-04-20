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Купить вилла в Municipal Unit of Lerna, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комнатав Municipality of Argos and Mykines, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Argos and Mykines, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепный…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lerna, Греция

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с бассейном
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