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Таунхаусы с видом на горы в Municipal Unit of Lerna, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в Мили, Греция
Таунхаус 2 спальни
Мили, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lerna, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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