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Виллы в Municipal Unit of Lefkada, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Alexandros, Греция
Вилла 3 спальни
Alexandros, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Lefkada, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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