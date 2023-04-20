ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Kythira
Купить недвижимость в Municipal Unit of Kythira, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 318,963
Продается таунхаус площадью 236 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
90 м²
€ 68,000
For Sale -- Residential Apartment -- Athens North: Marousi - Agios Nikolaos 90 Sq.m., 2 Bed…
Вилла 6 спален
Палиури, Греция
7 ванных комнат
210 м²
€ 1,114,096
Property Code: 4-675 - Villa FOR SALE in Pallini Paliouri for €1.150.000 . This 210 sq. m. f…
Вилла 7 спален
Лутракион, Греция
10 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,196,112
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 149,514
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Х…
Дом 3 спальни
Греция, Греция
165 м²
€ 300,638
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 сп…
Квартира 2 спальни
Nea Chrani, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 90,705
Продается квартира площадью 66 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Квартира 4 спальни
Сикея, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 109,644
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
Вилла 8 спален
Полийирос, Греция
10 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,192,872
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной к…
Квартира 1 спальня
Лептокарья, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 74,757
Продается квартира площадью 48 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 2 спальни
Analipsi, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 74,757
Продается 3-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Второй…
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
5/1 Этаж
€ 996,760
Продается квартира площадью 136 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kythira, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты