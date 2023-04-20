Купить недвижимость в Municipal Unit of Kythira, Греция

Вилла 7 спален Лутракион, Греция 10 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,196,112

Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…