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Виллы с видом на горы в Municipal Unit of Kranidi, Греция

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 9 спален в Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 7 спален в agios aimilianos, Греция
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 комната в Портохелион, Греция
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
Вилла 4 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 4 спальни
agios aimilianos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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