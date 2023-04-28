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Жильё с бассейном в Municipal Unit of Kranidi, Греция

13 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Портохелион, Греция
Вилла 4 спальни
Портохелион, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 9 спален в Портохелион, Греция
Вилла 9 спален
Портохелион, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
Вилла 7 спален в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален
Портохелион, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Вилла 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в Petrothalassa, Греция
Вилла 4 спальни
Petrothalassa, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
Вилла 7 спален в agios aimilianos, Греция
Вилла 7 спален
agios aimilianos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 комната в Портохелион, Греция
Вилла 1 комната
Портохелион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
Вилла 6 спален в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален
Портохелион, Греция
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 4 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 4 спальни
agios aimilianos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 5 спален в Портохелион, Греция
Вилла 5 спален
Портохелион, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Вилла 1 комната в lakkes, Греция
Вилла 1 комната
lakkes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
Вилла 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Вилла 3 спальни
agios aimilianos, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 790,000
Продается 3-этажная вилла площадью 306 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Вилла 1 комната в agios aimilianos, Греция
Вилла 1 комната
agios aimilianos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается вилла площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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