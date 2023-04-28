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Коттеджи с видом на горы в Municipal Unit of Kranidi, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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