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Коттеджи в Municipal Unit of Kranidi, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Petrothalassa, Греция
Коттедж 5 комнат
Petrothalassa, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Коттедж 3 спальни в agios aimilianos, Греция
Коттедж 3 спальни
agios aimilianos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …
Коттедж 3 спальни в lakkes, Греция
Коттедж 3 спальни
lakkes, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
Коттедж 4 спальни в agios aimilianos, Греция
Коттедж 4 спальни
agios aimilianos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Коттедж …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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