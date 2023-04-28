Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Ermionida
  6. Квартиры

Квартиры с видом на море в Municipal Unit of Kranidi, Греция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в agios aimilianos, Греция
Квартира 2 спальни
agios aimilianos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня в agios aimilianos, Греция
Квартира 1 спальня
agios aimilianos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти