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Купить недвижимость в Municipal Unit of Koufalia, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальнив Chalcedon, Греция
Коттедж 2 спальни
Chalcedon, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Koufalia, Греция

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