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Шале в Municipal Unit of Karlovasi, Греция

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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Karlovasi, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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