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Купить квартиру в Municipal Unit of Karlovasi, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Kontakeika, Греция
Квартира 2 спальни
Kontakeika, Греция
1 ванных комнат 65 м²
€ 165,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios 65 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
Квартира 1 спальняв Kontakeika, Греция
Квартира 1 спальня
Kontakeika, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 82,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Agios Dimitrios - 80 Sq.m., 1 Bedrooms, …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Karlovasi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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