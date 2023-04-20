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Купить недвижимость в Municipal Unit of Kalavryta, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Калаврита, Греция
Квартира 2 спальни
Калаврита, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 113 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на треть…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kalavryta, Греция

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