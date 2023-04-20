Купить недвижимость с видом на море в Municipal Unit of Kalamos, Греция

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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kalamos, Греция
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