ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos leukadas
Купить недвижимость в Municipal Unit of Kalamos, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 1 комната
периферия Крит, Греция
1 Количество комнат
173 м²
€ 350,744
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
Вилла 5 спален
demos kassandras, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 996,760
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Вилла 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
1 ванных комнат
100 м²
€ 675,493
Код недвижимости: 4-815 - Вилла на продажу в Паллини Неа Скиони за € 700.000. Это 100 кв. м.…
Коттедж 3 спальни
Tagarades, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 269,125
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
6 Количество комнат
150 м²
€ 751,594
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 548,218
Продается квартира площадью 175 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Коттедж 6 спален
Kato Katakoilos, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,295,788
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из П…
Коттедж 1 спальня
Маркопуло Оропу, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 64,789
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 747,570
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 2 спальни
Корфос, Греция
1 ванных комнат
50 м²
€ 42,000
For Sale -- Residential Maisonette -- Korinthia: Solygeia 50 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathrooms…
Коттедж 5 спален
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 129,579
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 3 комнаты
Skordilo, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 297,034
Продается уникальный одноэтажный дом 128 кв.м. на стадии строительства, недалеко от приморск…
Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kalamos, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты