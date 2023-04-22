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Виллы с бассейном в Municipal Unit of Inofyta, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 спален в Дилеси, Греция
Вилла 7 спален
Дилеси, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Inofyta, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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