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Жильё в Municipal Unit of Inofyta, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Вилла 7 спален в Дилеси, Греция
Вилла 7 спален
Дилеси, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Коттедж 4 спальни в Дилеси, Греция
Коттедж 4 спальни
Дилеси, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Inofyta, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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