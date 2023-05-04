Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Западная Греция
  5. Municipality of Mesolongi
  6. Таунхаусы

Таунхаусы в Municipal Unit of Iera Poli Messologhiou, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в ano koudouni, Греция
Таунхаус 3 спальни
ano koudouni, Греция
2 ванных комнат 2 Этаж
€ 129,000
Ano Poli ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 116 m2, , Хорош…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Iera Poli Messologhiou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти