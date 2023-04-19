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Купить недвижимость с бассейном в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 1 комнатав Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

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