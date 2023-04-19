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Купить коттедж в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 4 спальнив Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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