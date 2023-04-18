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Купить вилла в Municipal Unit of Evrostina, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Дервенион, Греция
Вилла 5 спален
Дервенион, Греция
2 ванных комнат 220 м²
€ 270,000
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
Вилла 4 спальнив Розена, Греция
Вилла 4 спальни
Розена, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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