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Купить недвижимость с видом на горы в Municipal Unit of Evrostina, Греция

3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Розена, Греция
Вилла 4 спальни
Розена, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 480,000
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 3 спальнив Розена, Греция
Коттедж 3 спальни
Розена, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
Коттедж 7 спаленв Дервенион, Греция
Коттедж 7 спален
Дервенион, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 278 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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