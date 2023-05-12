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Квартиры с видом на горы в Municipal Unit of Evrostina, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Lykoporia, Греция
Квартира 3 спальни
Lykoporia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 140,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evrostina, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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