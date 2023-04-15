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Купить недвижимость с видом на море в Municipal Unit of Evosmo, Греция

9 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 148,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
Квартира 4 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается дуплекс площадью 176 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый …
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/6 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 78,000
Продается квартира площадью 72 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evosmo, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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