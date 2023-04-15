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Купить дом в Municipal Unit of Evosmo, Греция

4 объекта найдено
Дом 6 спаленв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Дом 6 спален
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
6 Количество комнат 516 м² -1 Этаж
€ 600,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 516 m2, 3 Уро…
Дом 6 спаленв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Дом 6 спален
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 ванных комнат 516 м²
€ 600,000
Property Code: HPS3585 - House FOR SALE in Evosmos Nea Politia for €600.000 . This 516 sq. m…
Коттедж 4 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 3 комнатыв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evosmo, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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