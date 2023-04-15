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Купить коттедж в Municipal Unit of Evosmo, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 3 комнатыв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Evosmo, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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