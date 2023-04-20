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Купить вилла в Municipal Unit of Ermioni, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Ermionida, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ermioni, Греция

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