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Жильё с бассейном в Municipal Unit of Ermioni, Греция

4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 3 спальни
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Вилла 5 спален в Thermisia, Греция
Вилла 5 спален
Thermisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в Petrothalassa Ermionis, Греция
Вилла 4 спальни
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Вилла 9 спален в Agii Anargyri, Греция
Вилла 9 спален
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 4,000,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ermioni, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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