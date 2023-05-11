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Коттеджи в Municipal Unit of Ermioni, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Ermioni, Греция
Коттедж 6 комнат
Ermioni, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 350,000
Коттедж 5 спален в Petrothalassa Ermionis, Греция
Коттедж 5 спален
Petrothalassa Ermionis, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 650,000
Коттедж 4 спальни в Agii Anargyri, Греция
Коттедж 4 спальни
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 170,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ermioni, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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