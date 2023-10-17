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Квартиры в Municipal Unit of Ermioni, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ermioni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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