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Таунхаусы в Municipal Unit of Epidavros, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Epidavros, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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