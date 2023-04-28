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Коттеджи с видом на море в Municipal Unit of Epidavros, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Epidavros, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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