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Жильё в Municipal Unit of Epidavros, Греция

4 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Таунхаус 5 комнат
Palea Epidhavros, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается таунхаус площадью 164 кв.м на Западном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 0 уровн…
Коттедж 8 комнат в Palea Epidhavros, Греция
Коттедж 8 комнат
Palea Epidhavros, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
Дом 3 комнаты в Nea Ephidauros, Греция
Дом 3 комнаты
Nea Ephidauros, Греция
3 Количество комнат 4 ванных комнат 119 м²
Цена по запросу
ID Недвижимость: 11669 - Στιμάγκα, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жи…
Вилла 5 спален в Nea Ephidauros, Греция
Вилла 5 спален
Nea Ephidauros, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Epidavros, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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