Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. demos leukadas

Жильё с видом на горы в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 8 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 8 спален
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 8
Площадь 382 м²
€ 350,000
Дом 4 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 4 спальни
периферия Крит, Греция
Количество спален 4
Площадь 378 м²
€ 1,500,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 5/1
€ 315,000
Коттедж 3 спальни в Афины, Греция
Коттедж 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 530,000
Коттедж 4 спальни в charadros, Греция
Коттедж 4 спальни
charadros, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 400,000
Квартира 1 спальня в nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
nerantza, Греция
Комнаты 2
Этаж 2/1
€ 69,634
Дом 8 спален в периферия Крит, Греция
Дом 8 спален
периферия Крит, Греция
Количество спален 8
Площадь 500 м²
€ 850,000
Коттедж 3 спальни в Сикея, Греция
Коттедж 3 спальни
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 195,000
Вилла 10 спален в Греция, Греция
Вилла 10 спален
Греция, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 500 м²
€ 8,000,000
Квартира 3 спальни в Kriopigi, Греция
Квартира 3 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
€ 429,658
Вилла 4 спальни в Гувья, Греция
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Квартира 6 спален в Analipsi, Греция
Квартира 6 спален
Analipsi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
€ 650,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти