Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. demos leukadas
  6. Дома

Дома в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Nydri, Греция
Дом 2 спальни
Nydri, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
€ 225,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ellomenos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти