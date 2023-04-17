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Купить таунхаус в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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