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  5. Municipality of Elliniko - Argyroupoli

Купить недвижимость с видом на горы в Municipal Unit of Elliniko, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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