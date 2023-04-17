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Купить квартиру с бассейном в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 140 м²
€ 780,000
Elliniko area south of Athens, apartment of 140sq.m. 1st floor of luxury construction with a…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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