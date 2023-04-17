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Купить квартиру с видом на море в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 5/1 Этаж
€ 525,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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