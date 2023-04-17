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Купить квартиру в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 103 м²
€ 320,000
Kato Hellenikon, floor apartment of 103 sq.m. elevated ground floor of a 2-story house on a …
Квартира 4 комнатыв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 5/1 Этаж
€ 525,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 1 спальняв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 75 м²
€ 155,000
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens South: Elliniko 80 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 B…
Квартира 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 104 м²
€ 410,000
Elliniko south of Athens, Ano Sourmena area, newly built luxury apartment of 104 sq.m. in mo…
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 140 м²
€ 780,000
Elliniko area south of Athens, apartment of 140sq.m. 1st floor of luxury construction with a…
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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