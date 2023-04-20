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Купить коттедж в Municipal Unit of Efpalio, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив demos doridos, Греция
Коттедж 3 спальни
demos doridos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Efpalio, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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