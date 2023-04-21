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Таунхаусы в Municipal unit of Efkarpia, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 2 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 5 комнат в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipal unit of Efkarpia, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимо…
Таунхаус 6 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 6 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…

Параметры недвижимости в Municipal unit of Efkarpia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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