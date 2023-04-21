Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipal unit of Efkarpia

Жильё с видом на море в Municipal unit of Efkarpia, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…

Параметры недвижимости в Municipal unit of Efkarpia, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти