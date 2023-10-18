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Дома в Municipal unit of Efkarpia, Греция

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11 объектов найдено
Дом 9 спален с балконом, с кондиционером, с садом в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Дом 9 спален с балконом, с кондиционером, с садом
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 9
Площадь 375 м²
Этаж -1
Nikopoli ПРОДАЁТСЯ Дом 9 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная Площадь: 375 m2, 3 Уровни, По…
€380,000
Таунхаус 4 комнаты с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 4 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€265,000
Таунхаус 2 комнаты с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 2 комнаты с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
€255,000
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 5
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимо…
€145,000
Дом 9 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Дом 9 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Код недвижимости: HPS322 - Дом для продажи в Ставруполи Никополи за € 380.000. Это 375 кв. Д…
€380,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 183 кв.м в Салониках. Второй этаж состоит из гостиной с…
€260,000
Коттедж 6 спален с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
€155,000
Таунхаус 6 спален с видом на город, с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
€250,000
Коттедж 3 спальни с Spalni в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 3 спальни с Spalni
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
€320,000
Таунхаус 6 спален с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 360 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€350,000
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipal unit of Efkarpia, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен отдельностоящий дом площадью 350 кв.м, расположенный в районе Никополи.…
€200,000

Параметры недвижимости в Municipal unit of Efkarpia, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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