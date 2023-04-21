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Коттеджи в Municipal unit of Efkarpia, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 183 кв.м в Салониках. Второй этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 6 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 6 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
Коттедж 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
На продажу выставлен отдельностоящий дом площадью 350 кв.м, расположенный в районе Никополи.…

Параметры недвижимости в Municipal unit of Efkarpia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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