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Жильё в Municipal unit of Efkarpia, Греция

25 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 ванных комнат 130 м²
€ 255,000
Код недвижимости: HPS3766 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 255.000 . Это 130 кв. Кв…
Квартира 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 ванных комнат 130 м²
€ 250,000
Код недвижимости: HPS3765 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 250.000 . Это 130 кв. Кв…
Квартира 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 ванных комнат 139 м²
€ 245,000
Код недвижимости: HPS3757 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Эфкарпии Центр € 245.000 . Это 139 кв. Мезо…
Квартира 5 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 5 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 385,000
Продается квартира площадью 430 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Таунхаус 2 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 4 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 265,000
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Таунхаус 5 комнат в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipal unit of Efkarpia, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимо…
Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в Салониках. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 ванных комнат 91 м²
€ 100,000
Код недвижимости: HPS1185 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр за € 130.000. Это 93 кв. Кв…
Квартира 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 ванных комнат 160 м²
€ 220,000
Property Code: HPS803 - Maisonette FOR SALE in Efkarpia Center for €220.000 . This 160 sq. m…
Квартира 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 ванных комнат 82 м²
€ 110,000
Код недвижимости: HPS306 - Квартира на продажу в Эфкарпии Центр € 110.000. Это 82 кв. Кварти…
Квартира 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 59,000
Продается квартира площадью 33 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 70 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 3 комнаты в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Коттедж 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 183 кв.м в Салониках. Второй этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 6 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 6 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
Квартира 1 спальня в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipal unit of Efkarpia, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Таунхаус 6 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
Коттедж 3 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
Таунхаус 6 спален в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Таунхаус 6 спален
Municipal unit of Efkarpia, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 360 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Коттедж 1 комната в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
На продажу выставлен отдельностоящий дом площадью 350 кв.м, расположенный в районе Никополи.…
Квартира 2 спальни в Municipal unit of Efkarpia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipal unit of Efkarpia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…

Параметры недвижимости в Municipal unit of Efkarpia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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