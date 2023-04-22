Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos delta

Жильё с видом на море в Municipal Unit of Echedoros, Греция

Kalokhori
7
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Kalokhori, Греция
Квартира 2 спальни
Kalokhori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Echedoros, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти