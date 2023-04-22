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Коттеджи в Municipal Unit of Echedoros, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в demos delta, Греция
Коттедж 4 спальни
demos delta, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 120,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Echedoros, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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